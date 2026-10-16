Na okupowanym Zachodnim Brzegu dziesiątki zamaskowanych izraelskich osadników zaatakowały Palestyńczyków zbierających oliwki w pobliżu wsi Abu Falah. Napastnicy podpalali samochody i drzewa oliwne. Według lokalnego urzędnika rannych zostało 12 Palestyńczyków, w tym cztery osoby posiadające podwójne obywatelstwo palestyńsko-amerykańskie, informuje BBC News.

Ranni rolnicy i dziennikarka

Ekipa filmowa BBC była świadkiem jednego z ataków. Mieszkaniec sąsiedniej wsi Turmus Ajja, Jaser Al-Kam, powiedział, że osadnicy bili amerykańskiego obywatela Madżdiego Fheida kijami z gwoździami, w wyniku czego mężczyzna doznał głębokich ran głowy. Ranna została również jego starsza matka.

Inny mężczyzna, który przewoził rannych do szpitala, oświadczył, że osadnicy bili rolników kijami i spalili trzy samochody, w tym jego auto. Departament Stanu USA poinformował, że wie o tych doniesieniach, potępił przemoc kryminalną ze strony każdej ze stron na Zachodnim Brzegu oraz wezwał do zbadania incydentu, zatrzymania i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Podczas ataku ucierpiała także amerykańska dziennikarka „The Washington Post” Heidi Levine. Jak powiedziała, dziesiątki osadników otoczyły ją podczas pracy, powaliły na ziemię i kopały. Redaktor wykonawczy gazety Matt Murray oświadczył, że Levine można było wyraźnie rozpoznać jako dziennikarkę, i wezwał do przeprowadzenia dokładnego śledztwa.

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Starcie w gaju oliwnym

Rolnicy z trzech wsi wspólnie zbierali plony, próbując uchronić się przed atakami. Właściciel ziemi Amin Chalil powiedział, że jego działkę otacza siedem izraelskich osiedli i posterunków. Wszystkie izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego; posterunki są również nielegalne według izraelskiego prawa, choć wiele z nich otrzymuje wsparcie państwa.

Gdy dziesiątki osadników zaczęły schodzić w kierunku pola, podpaliły kilka grup drzew oliwnych. Osadnicy rzucali kamieniami z proc, a palestyńscy młodzi ludzie odpowiadali rzucaniem kamieni. Po przybyciu izraelskich sił rolnicy zaczęli się wycofywać. Później izraelskie siły użyły gazu łzawiącego. Na polach słychać było również strzały z ostrej amunicji, ale nie było jasne, kto strzelał — osadnicy czy izraelskie siły.

Według ONZ w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano więcej brutalnych ataków osadników niż przez cały ubiegłoroczny sezon zbioru oliwek. Od początku roku takie ataki zabiły jednego Palestyńczyka i spowodowały obrażenia u ponad 120 osób na Zachodnim Brzegu.

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