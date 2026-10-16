Поселенцы атаковали сборщиков оливок на Западном берегу — BBC News

На оккупированном Западном берегу реки Иордан десятки замаскированных израильских поселенцев атаковали палестинцев, собиравших оливки возле деревни Абу-Фалах. Нападавшие поджигали автомобили и оливковые деревья. По словам местного чиновника, пострадали 12 палестинцев, среди них — четыре человека с двойным палестино-американским гражданством, сообщает BBC News.

Раненые фермеры и журналистка

Съемочная группа BBC стала свидетелем одного из нападений. Житель соседней деревни Турмус-Айя Ясер Аль-Кам рассказал, что поселенцы били гражданина США Маджди Фхида палками с гвоздями, в результате чего мужчина получил глубокие ранения головы. Также пострадала его пожилая мать.

Другой мужчина, который доставлял раненых в больницу, заявил, что поселенцы били фермеров палками и сожгли три автомобиля, в том числе его машину. Государственный департамент США сообщил, что знает об этих сообщениях, осудил преступное насилие со стороны любой из сторон на Западном берегу и призвал расследовать инцидент, задержать и привлечь виновных к ответственности.

Во время нападения также пострадала американская журналистка The Washington Post Хайди Левин. По ее словам, десятки поселенцев окружили ее во время работы, повалили на землю и били ногами. Исполнительный редактор издания Мэтт Мюррей заявил, что Левин можно было четко идентифицировать как журналистку, и призвал провести тщательное расследование.

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Столкновение в оливковой роще

Фермеры из трех деревень вместе собирали урожай, пытаясь обезопасить себя от нападений. Владелец земли Амин Халиль сказал, что его участок окружают семь израильских поселений и форпостов. Все израильские поселения на Западном берегу являются незаконными по международному праву; форпосты также незаконны по израильскому законодательству, хотя многие из них получают государственную поддержку.

Когда десятки поселенцев начали спускаться к полю, они подожгли несколько групп оливковых деревьев. Поселенцы бросали камни из рогаток, а палестинские молодые люди в ответ бросали камни. После прибытия израильских сил фермеры начали отступать. Позднее израильские силы применили слезоточивый газ. На полях также были слышны выстрелы боевыми патронами, но неясно, кто именно стрелял — поселенцы или израильские силы.

По данным ООН, за последние две недели было зафиксировано больше нападений жестоких поселенцев, чем за весь прошлогодний сезон сбора оливок. С начала года такие нападения унесли жизнь одного палестинца и привели к ранениям более 120 человек на Западном берегу.

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