塞浦路斯招标委员会一致拒绝了帕福斯与波利斯-赫里索霍斯之间道路第一阶段设计和建设的两份投标书。交通部长埃维·措拉基向议会财政委员会通报了此事，并称这一决定在预料之中，据《塞浦路斯邮报》报道。

其中一份投标书因缺少重要文件被拒绝，另一份则因其成本大幅超过项目初始估算而被拒绝。

投标报价高出数千万欧元

Cyfield Construction提交了最低报价——不含增值税为1.2485亿欧元。Araco Construction与Geostroy组成的联合企业报价为1.2894亿欧元。

该部估计工程成本为9020万欧元。因此，两份投标书分别比估算金额高出3465万欧元和3874万欧元——约40%。4月公布投标书时，该部将差额解释为近年来建筑和材料成本普遍上涨所致。

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当局考虑另一种实施路径

招标内容包括设计和建设一段约15.5公里的路段，起点为阿伊亚-马里努达，终点为斯特鲁姆比。该道路原计划以双车道通车，并预留扩建至四车道的空间。最初计划还包括五座桥梁、两条隧道、四座立交桥和12处地下通道。

措拉基表示，政府并未放弃建设这条道路。她召集了一次会议，讨论进一步方案，包括建设一条四车道公路。公共工程部于9月16日提交了建议，部长将确定可能的成本和工程时间表。

最初的时间表预计在2026年1月前完成道路建设，但这一期限已经过去。议员们在委员会会议期间批评了项目进展，并呼吁提出一项具有现实期限的替代方案。

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