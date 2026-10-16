На Кипре тендерный совет единогласно отклонил обе заявки на проектирование и строительство первой очереди дороги между Пафосом и Полис-Хрисохусом. Министр транспорта Эви Цолаки сообщила об этом парламентскому комитету по финансам, назвав решение ожидаемым, пишет Cyprus Mail.

Одну из заявок отклонили из-за отсутствия важной документации, другую — потому что ее стоимость значительно превысила первоначальную оценку проекта.

Предложения на десятки миллионов евро дороже

Самое низкое предложение подала Cyfield Construction — 124,85 млн евро без НДС. Компания Araco Construction в совместном предприятии с Geostroy предложила 128,94 млн евро.

Министерство оценивало стоимость работ в 90,2 млн евро. Таким образом, заявки превысили расчетную сумму на 34,65 млн и 38,74 млн евро соответственно — примерно на 40%. Когда предложения обнародовали в апреле, министерство объяснило разрыв общим ростом стоимости строительства и материалов за последние годы.

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Власти рассматривают другой путь реализации

Тендер предусматривал проектирование и строительство участка протяженностью около 15,5 километра от Айя-Маринуды до Струмби. Дорогу планировали открыть с двумя полосами движения и резервом для расширения до четырех. Первоначальный план также включал пять мостов, два туннеля, четыре путепровода и 12 подземных переходов.

По словам Цолаки, правительство не отказывается от строительства дороги. Она созвала встречу для обсуждения дальнейших вариантов, в частности строительства четырехполосной магистрали. Департамент общественных работ передал свои предложения 16 сентября, а министр должна определить возможные расходы и график работ.

Первоначальный график предусматривал завершение дороги к январю 2026 года, однако этот срок уже истек. Депутаты во время заседания комитета раскритиковали ход проекта и призвали представить альтернативный план с реалистичными сроками.

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