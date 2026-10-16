Na Cyprze rada przetargowa jednogłośnie odrzuciła obie oferty dotyczące zaprojektowania i budowy pierwszego etapu drogi między Pafos a Polis Chrysochous. Minister transportu Evi Tsolaki poinformowała o tym parlamentarną komisję finansów, nazywając tę decyzję oczekiwaną, pisze Cyprus Mail.

Jedną z ofert odrzucono z powodu braku ważnej dokumentacji, a drugą dlatego, że jej wartość znacznie przekroczyła pierwotny kosztorys projektu.

Oferty droższe o dziesiątki milionów euro

Najniższą ofertę złożyła firma Cyfield Construction — 124,85 mln euro bez VAT. Firma Araco Construction, w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Geostroy, zaproponowała 128,94 mln euro.

Ministerstwo oszacowało koszt prac na 90,2 mln euro. Tym samym oferty były wyższe od szacowanej kwoty odpowiednio o 34,65 mln i 38,74 mln euro — o około 40%. Gdy oferty upubliczniono w kwietniu, ministerstwo wyjaśniało różnicę ogólnym wzrostem kosztów budowy i materiałów w ostatnich latach.

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Władze rozważają inny sposób realizacji

Przetarg przewidywał zaprojektowanie i budowę około 15,5-kilometrowego odcinka od Ayia Marinouda do Stroumpi. Drogę planowano otworzyć z dwoma pasami ruchu i rezerwą na rozbudowę do czterech. Pierwotny plan obejmował także pięć mostów, dwa tunele, cztery wiadukty i 12 przejść podziemnych.

Według Tsolaki rząd nie rezygnuje z budowy drogi. Zwołała ona spotkanie w celu omówienia dalszych wariantów, w tym budowy czteropasmowej magistrali. Departament Robót Publicznych przekazał swoje propozycje 16 września, a minister ma określić możliwe koszty i harmonogram prac.

Pierwotny harmonogram zakładał ukończenie drogi do stycznia 2026 roku, jednak termin ten już minął. Posłowie podczas posiedzenia komisji skrytykowali przebieg projektu i wezwali do przedstawienia alternatywnego planu z realistycznymi terminami.

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