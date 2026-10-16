2026年10月16日上午，位于墨西哥附近太平洋的特鲁迪飓风按萨菲尔-辛普森等级增强至三级。其持续风速达到195公里/小时。据The Rio Times报道，美国国家飓风中心预计，该气旋将在周六及周六夜间接近墨西哥西南部和中西部海岸。

墨西哥中部时间午夜，飓风眼位于阿卡普尔科西南约420公里处，以及曼萨尼约南偏东南约590公里处。特鲁迪正以约9公里/小时的速度向西北移动，其系统中心气压为957毫巴。

海岸预警

从米却肯州蓬塔圣特尔莫以北的海岸地带到哈利斯科州卡波科连特斯角的区域已发布飓风观察预警。这意味着大约48小时内可能出现飓风条件。

从蓬塔圣特尔莫向南至格雷罗州锡瓦塔内霍的地区已发布热带风暴警报。美国国家飓风中心表示，10月16日晚些时候可能需要发布更多预警。

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强度和降雨预报

根据美国气象学家的预报，特鲁迪周六的峰值风速可能达到约230公里/小时，相当于四级。大多数模型预计气旋中心将从近海经过，但GFS模型认为其可能登陆。沿海地区的风力将取决于其路径。

预计到周末结束时，米却肯州、科利马州和哈利斯科州将出现100至200毫米降雨，部分地区可达300毫米。格雷罗州预计降雨量为50至100毫米，局地可达150毫米。强降雨可能在陡坡引发危险的洪水和山体滑坡，沿海则预计将出现大浪、危险浪涌和离岸流。

墨西哥气象部门SMN预计特鲁迪不会登陆，并预测该气旋将在近海减弱为热带风暴。

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