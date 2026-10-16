Huragan Trudy na Oceanie Spokojnym w pobliżu Meksyku rano 16 października 2026 roku wzmocnił się do trzeciej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Prędkość jego stałych wiatrów osiągnęła 195 km/h. Jak podaje The Rio Times, amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów prognozuje zbliżenie się cyklonu do południowo-zachodniego i zachodnio-środkowego wybrzeża Meksyku w sobotę oraz w sobotnią noc.

O północy czasu środkowego Meksyku oko huraganu znajdowało się około 420 km na południowy zachód od Acapulco i 590 km na południowy-południowy wschód od Manzanillo. Trudy przemieszczał się na północny zachód z prędkością około 9 km/h, a ciśnienie centralne w jego systemie wynosiło 957 milibarów.

Ostrzeżenia dla wybrzeża

Ogłoszono obserwację huraganową dla odcinka wybrzeża od terenów na północ od Punta San Telmo w stanie Michoacán do Cabo Corrientes w stanie Jalisco. Oznacza to, że warunki huraganowe są możliwe w ciągu około 48 godzin.

Ostrzeżenie przed burzą tropikalną obowiązuje od Punta San Telmo na południe do Zihuatanejo w stanie Guerrero. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów poinformowało, że później 16 października mogą być potrzebne dodatkowe ostrzeżenia.

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Prognoza siły i opadów

Według prognozy amerykańskich meteorologów Trudy może w sobotę osiągnąć maksymalną prędkość wiatru około 230 km/h, co odpowiadałoby czwartej kategorii. Większość modeli przewiduje przejście centrum cyklonu w pobliżu wybrzeża, jednak model GFS dopuszcza jego wejście na ląd. Od trajektorii będzie zależała siła wiatru na obszarach przybrzeżnych.

W stanach Michoacán, Colima i Jalisco do końca weekendu spodziewane jest 100–200 mm opadów, a miejscami do 300 mm. W Guerrero prognozuje się 50–100 mm deszczu, lokalnie do 150 mm. Ulewne deszcze mogą spowodować niebezpieczne powodzie i osuwiska na stromych zboczach, a wzdłuż wybrzeża prognozowane są duże fale, niebezpieczny przybój i prądy wsteczne.

Meksykańska służba meteorologiczna SMN nie oczekuje wejścia Trudy na ląd i prognozuje osłabienie cyklonu do burzy tropikalnej w pobliżu wybrzeża.

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