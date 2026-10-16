Ураган Труди в Тихом океане возле Мексики утром 16 октября 2026 года усилился до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость его устойчивых ветров достигла 195 км/ч. Как сообщает The Rio Times, Национальный центр США по наблюдению за ураганами прогнозирует приближение циклона к юго-западному и западно-центральному побережью Мексики в субботу и в субботнюю ночь.

В полночь по центральному времени Мексики глаз урагана находился примерно в 420 км к юго-западу от Акапулько и в 590 км к юго-юго-востоку от Мансанильо. Труди двигался на северо-запад со скоростью около 9 км/ч, а центральное давление в его системе составляло 957 миллибар.

Предупреждения для побережья

Наблюдение за ураганом введено для участка побережья от районов к северу от Пунта-Сан-Тельмо в штате Мичоакан до мыса Кабо-Корриентес в штате Халиско. Это означает, что ураганные условия возможны в течение примерно 48 часов.

Предупреждение о тропическом шторме действует от Пунта-Сан-Тельмо на юг до Сиуатанехо в штате Герреро. Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что позднее 16 октября могут потребоваться дополнительные предупреждения.

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Прогноз силы и осадков

Согласно прогнозу американских метеорологов, в субботу Труди может достичь пиковой скорости ветра около 230 км/ч, что будет соответствовать четвёртой категории. Большинство моделей прогнозирует прохождение центра циклона вблизи побережья, однако модель GFS допускает его выход на сушу. От траектории будет зависеть сила ветра в прибрежных районах.

В штатах Мичоакан, Колима и Халиско до конца выходных ожидается 100–200 мм осадков, а местами — до 300 мм. В Герреро прогнозируют 50–100 мм дождя, местами до 150 мм. Сильные ливни могут вызвать опасные наводнения и оползни на крутых склонах, а вдоль побережья прогнозируются большие волны, опасный прибой и обратные течения.

Мексиканская метеослужба SMN не ожидает выхода Труди на сушу и прогнозирует ослабление циклона до тропического шторма вблизи побережья.

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