Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства канадскому защитнику московского ЦСКА Джереми Рою.

29-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2022 года. До перехода в ЦСКА он в течение трёх сезонов играл за подмосковный «Витязь».

В сезоне 2026/27 Рой провел 12 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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