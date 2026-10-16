Путін надав громадянство Росії канадському хокеїсту

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства канадському захиснику московського ЦСКА Джеремі Рою.

29-річний хокеїст виступає в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) із 2022 року. До переходу в ЦСКА він протягом трьох сезонів грав за підмосковний «Вітязь».

У сезоні 2026/27 Рой провів 12 матчів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращитьпозицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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