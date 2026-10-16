Główny Urząd Statystyczny Polski (GUS) zrewidował szacunek wzrostu realnego PKB kraju w pierwszych dwóch kwartałach 2026 roku. W drugim kwartale polska gospodarka wzrosła o 4,1% rok do roku, podczas gdy wcześniejszy szacunek wynosił 3,9%. Wskaźnik za pierwszy kwartał podniesiono z 3,5% do 3,7%.

Jak informuje RMF24, dynamikę realnego PKB w obu kwartałach zrewidowano w górę o 0,2 punktu procentowego. GUS wyjaśnił, że na korekty wpłynęły między innymi zmiany w danych dotyczących spożycia publicznego oraz nakładów brutto na środki trwałe.

Rewizja danych rocznych

Urząd statystyczny zaznaczył, że kwartalne wskaźniki realnego PKB doprecyzowano po rewizji danych rocznych za 2025 rok. Różnica między wcześniejszymi a zaktualizowanymi szacunkami w pierwszym i drugim kwartale 2026 roku wyniosła plus 0,2 punktu procentowego.

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Reakcja ministra i prognoza MFW

Minister finansów Polski Andrzej Domański oświadczył, że gospodarka kraju rośnie szybciej, niż wcześniej oceniano. Powiązał lepszy wynik drugiego kwartału z silniejszymi wskaźnikami inwestycji.

Wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy utrzymał prognozę wzrostu PKB Polski w 2026 roku na poziomie 3,4%. Prognozę na 2027 rok fundusz podniósł o 0,1 punktu procentowego — do 2,5%. MFW oczekuje również, że średnioroczna inflacja w Polsce wyniesie 3,2% w 2026 roku i 2,8% w 2027 roku.

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