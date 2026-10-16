Главное статистическое управление Польши (GUS) пересмотрело оценку роста реального ВВП страны в первых двух кварталах 2026 года. Во втором квартале польская экономика выросла на 4,1% в годовом выражении, тогда как предыдущая оценка составляла 3,9%. Показатель за первый квартал повысили с 3,5% до 3,7%.

Как сообщает RMF24, динамику реального ВВП в обоих кварталах пересмотрели в сторону повышения на 0,2 процентного пункта. В GUS объяснили, что на корректировки, в частности, повлияли изменения в данных о государственном потреблении и валовом накоплении основного капитала.

Пересмотр годовых данных

Статистическое управление отметило, что квартальные показатели реального ВВП уточнили после пересмотра годовых данных за 2025 год. Разница между предыдущими и обновленными оценками в первом и втором кварталах 2026 года составила плюс 0,2 процентного пункта.

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Реакция министра и прогноз МВФ

Министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что экономика страны растет быстрее, чем оценивалось ранее. Он связал лучший результат второго квартала с более сильными показателями инвестиций.

Ранее Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Польши в 2026 году на уровне 3,4%. Прогноз на 2027 год фонд повысил на 0,1 процентного пункта — до 2,5%. МВФ также ожидает среднегодовую инфляцию в Польше на уровне 3,2% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

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