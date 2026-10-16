Hiszpania kontynentalna odnotowała najcieplejszy wrzesień od początku obserwacji w 1961 roku. Średnia temperatura w miesiącu wyniosła 22,5°C, czyli o 3,4°C więcej niż norma dla okresu bazowego 1991–2020, podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na państwową agencję meteorologiczną AEMET.

Wrzesień cieplejszy niż przeciętne lato

AEMET zaznaczyła, że po raz pierwszy średnia temperatura września przekroczyła średnią letnią wynoszącą 22,1°C, obliczoną dla okresu 1991–2020. Anomalne upały nadeszły po najgorętszym lecie w historii obserwacji w Hiszpanii.

3 września w gminie El Granado na południowym zachodzie kraju odnotowano 45,7°C. Wynik ten zrównał się z absolutnym rekordem temperatury dla września w Hiszpanii.

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Czerwone ostrzeżenia i niedobór opadów

We wrześniu AEMET na krótko ogłosiła najwyższy, czerwony poziom zagrożenia upałem dla niektórych obszarów południowej Andaluzji. Był to pierwszy przypadek od wprowadzenia takich ostrzeżeń w 2007 roku, gdy ogłoszono je we wrześniu.

Miesiąc był również wyjątkowo suchy: w kontynentalnej części Hiszpanii spadło zaledwie 36% zwykłej dla września ilości opadów, określonej według normy klimatycznej z lat 1991–2020. W materiale zaznaczono, że Europa doświadczyła w tym roku serii rekordów temperatur i letnich fal upałów, które według ocen naukowców nasiliła spowodowana działalnością człowieka zmiana klimatu.

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