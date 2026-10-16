Континентальная Испания пережила самый тёплый сентябрь с начала наблюдений в 1961 году. Средняя температура за месяц составила 22,5°C — на 3,4°C выше нормы для базового периода 1991–2020 годов, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на государственное метеорологическое агентство AEMET.

Сентябрь теплее среднего лета

В AEMET отметили, что это первый случай, когда средняя температура сентября превысила средний летний показатель в 22,1°C, рассчитанный для периода 1991–2020 годов. Аномальная жара наступила после самого жаркого лета за всю историю наблюдений в Испании.

3 сентября в муниципалитете Эль-Гранадо на юго-западе страны зафиксировали 45,7°C. Этот показатель повторил абсолютный температурный рекорд для сентября в Испании.

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Красные предупреждения и дефицит осадков

В сентябре AEMET на короткое время объявляло высший, красный уровень опасности из-за жары в отдельных районах южной Андалусии. Это был первый случай с начала введения таких предупреждений в 2007 году, когда их объявили в сентябре.

Месяц также оказался чрезвычайно засушливым: в континентальной части Испании выпало лишь 36% от обычного для сентября объёма осадков, определённого климатической нормой 1991–2020 годов. В материале отмечается, что Европа в этом году столкнулась с рядом температурных рекордов и летних волн жары, которые, по оценкам учёных, усилило вызванное деятельностью человека изменение климата.

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