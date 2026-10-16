Парламент Ирака 15 октября утвердил кандидатов на вакантные должности в правительстве, завершив формирование кабинета министров. Одним из трех новых вице-премьер-министров стал Лаит аль-Хазали, находящийся под санкциями США, сообщает Asharq Al-Awsat.

Санкции США против аль-Хазали

Лаит аль-Хазали является братом Каиса аль-Хазали — лидера поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Асаиб Ахль аль-Хак». Американские силы задержали его в 2007 году по подозрениям, связанным с нападением на американских военных в Кербеле в январе того же года. В результате нападения погибли пятеро военнослужащих США. В июне 2009 года аль-Хазали освободили из-под стражи США.

В 2019 году Министерство финансов США ввело против него санкции, сославшись на его руководящую роль в «Асаиб Ахль аль-Хак», обвинения в нарушениях прав человека и нападение 2007 года. Официального заявления США относительно нового назначения на момент публикации не было.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в публикации в X назвал аль-Хазали находящимся под санкциями террористом и «иранской марионеткой». Он также заявил, что боевики «Асаиб Ахль аль-Хак» убивали американцев и иракцев, и раскритиковал назначение. Это оценки американского законодателя.

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Заполнение вакансий в правительстве

Помимо трех вице-премьеров, парламент назначил министров внутренних дел, обороны, планирования, высшего образования и научных исследований, а также культуры. Остальные должности в кабинете были заполнены пятью месяцами ранее.

Премьер-министр Али аль-Заиди заявил, что после заполнения вакансий правительство переходит к этапу ускоренной и настойчивой работы. Он пообещал продолжить выполнение правительственной программы и отметил, что страна в последние месяцы работала в условиях сложной внутренней и международной ситуации, в частности экономических вызовов и вызовов в сфере безопасности из-за войны в регионе.

Аль-Заиди также пообещал бороться с коррупцией, укреплять суверенитет Ирака, завершить вывод американских сил из страны и разоружить негосударственные вооруженные формирования. Часть влиятельных группировок отказывается сложить оружие, хотя «Асаиб Ахль аль-Хак» относится к нескольким формированиям, согласившимся передать вооружение.

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