В Сингапуре из-за смога закрыли открытые и некондиционируемые объекты ActiveSG — Channel NewsAsia
В Сингапуре из-за усиления смога временно закрыли все открытые и не оборудованные кондиционерами объекты в спортивных центрах ActiveSG. Об этом сообщило национальное спортивное агентство Sport Singapore (SportSG).
Ограничения распространили на все центры
Решение стало расширением предыдущих ограничений, которые касались только отдельных объектов ActiveSG. В четверг SportSG несколько раз обновляло рекомендации в соответствии с изменением ситуации со смогом.
В то же время закрытые помещения с кондиционированием во всех спортивных центрах ActiveSG продолжают работать. О последнем сообщении SportSG в полдень 16 октября пишет Channel NewsAsia.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Ухудшение качества воздуха
По данным издания, ночью качество воздуха в стране ухудшилось: в трех регионах 24-часовой индекс загрязнения Pollutant Standards Index достиг уровня, который оценивают как очень нездоровый.
В центральной части Сингапура этот показатель пересек соответствующий порог в полночь. В 9:00 он достиг 227 — это самое высокое значение в этом году, а в 13:00 немного снизился до 226.
Рекомендации для населения
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Сингапура по смогу, уязвимым группам населения советуют избегать активности на открытом воздухе, когда почасовой уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 находится в высоком диапазоне от 151 до 250. Здоровым людям рекомендуют сокращать продолжительные или интенсивные занятия на открытом воздухе при таких показателях.