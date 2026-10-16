В Сингапуре из-за усиления смога временно закрыли все открытые и не оборудованные кондиционерами объекты в спортивных центрах ActiveSG. Об этом сообщило национальное спортивное агентство Sport Singapore (SportSG).

Ограничения распространили на все центры

Решение стало расширением предыдущих ограничений, которые касались только отдельных объектов ActiveSG. В четверг SportSG несколько раз обновляло рекомендации в соответствии с изменением ситуации со смогом.

В то же время закрытые помещения с кондиционированием во всех спортивных центрах ActiveSG продолжают работать. О последнем сообщении SportSG в полдень 16 октября пишет Channel NewsAsia.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ухудшение качества воздуха

По данным издания, ночью качество воздуха в стране ухудшилось: в трех регионах 24-часовой индекс загрязнения Pollutant Standards Index достиг уровня, который оценивают как очень нездоровый.

В центральной части Сингапура этот показатель пересек соответствующий порог в полночь. В 9:00 он достиг 227 — это самое высокое значение в этом году, а в 13:00 немного снизился до 226.

Рекомендации для населения

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Сингапура по смогу, уязвимым группам населения советуют избегать активности на открытом воздухе, когда почасовой уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 находится в высоком диапазоне от 151 до 250. Здоровым людям рекомендуют сокращать продолжительные или интенсивные занятия на открытом воздухе при таких показателях.

Читай нас в