Минимальная площадь морского льда в Арктике 12 сентября 2026 года составила примерно 4,6 млн квадратных километров. Этот показатель разделил 10-е место среди самых низких значений с начала спутниковых наблюдений с минимумами 2008, 2010 и 2025 годов, сообщает ScienceDaily со ссылкой на NASA и Национальный центр данных по снегу и льду США.

Морской лёд в Арктике обычно нарастает в течение зимы, достигая наибольшей площади в марте, а в сентябре сокращается до годового минимума. Непрерывные спутниковые измерения ведутся с конца 1978 года. Они фиксируют долгосрочное уменьшение ледяного покрова как в летний, так и в зимний периоды.

Минимальные значения сохраняются десятилетиями

Каждый летний сезон в 2007–2026 годах вошёл в двадцатку сезонов с наименьшей сентябрьской площадью льда за весь спутниковый период. Абсолютный минимум был зафиксирован в сентябре 2012 года.

В то же время в течение последнего десятилетия площадь сентябрьского льда оставалась относительно стабильной по сравнению с быстрым сокращением в предыдущие годы. Учёные отмечают, что на потери льда в отдельном сезоне существенно влияют краткосрочные погодные условия. Одним из факторов замедления потерь льда исследователи NASA называют большую облачность над Арктикой, которая уменьшает количество солнечного света, достигающего льда.

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Лёд становится моложе и тоньше

Изменения касаются не только площади покрова. Многолетний лёд, переживающий как минимум один летний сезон таяния, существенно сократился. Его всё чаще заменяет более тонкий однолетний лёд, который формируется зимой и легче тает летом.

Сокращение заметно и в зимний максимум: в марте 2026 года максимальная площадь льда статистически сравнялась с показателем марта 2025 года. Оба показателя стали самыми низкими зимними пиками за весь период спутниковых наблюдений. Согласно прогнозам учёных, Северный Ледовитый океан может как минимум один раз к середине XXI века почти полностью потерять морской лёд летом.

Для измерений используют спутники с пассивными микроволновыми сенсорами. Они различают морской лёд и открытую воду по естественному микроволновому излучению и могут вести наблюдения сквозь облака.

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