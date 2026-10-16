2026年9月12日，北极海冰最小面积约为460万平方公里。这一数值与2008年、2010年和2025年的最低值并列，为自卫星观测开始以来第10低的数值，ScienceDaily报道，并援引了NASA和美国国家冰雪数据中心的数据。

北极海冰通常在冬季增长，于3月达到最大面积，并在9月缩减至年度最低值。自1978年底以来，持续的卫星测量一直在进行。这些测量记录了夏季和冬季冰盖的长期减少。

低值已持续数十年

2007年至2026年的每个夏季都跻身整个卫星观测期内9月海冰面积最小的20个季节之列。绝对最低值出现在2012年9月。

与此同时，与此前数年的快速缩减相比，过去十年中9月海冰面积一直保持相对稳定。科学家指出，单个季节的海冰损失会受到短期天气条件的显著影响。NASA研究人员认为，北极上空更多的云层是减缓海冰损失的因素之一，因为云层减少了到达冰面的阳光量。

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海冰变得更年轻、更薄

变化不仅涉及冰盖面积。至少经历过一个夏季融化季的多年冰已大幅减少。它越来越多地被更薄的一年冰所取代；一年冰在冬季形成，夏季更容易融化。

冬季最大值也出现了缩减：2026年3月，最大海冰面积在统计上与2025年3月的数值持平。这两个数值都是整个卫星观测期内最低的冬季峰值。根据科学家的预测，到21世纪中叶前，北冰洋至少有一次可能在夏季几乎完全失去海冰。

测量使用配备被动微波传感器的卫星。这些卫星通过天然微波辐射区分海冰和开阔水域，并能够穿透云层进行观测。

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