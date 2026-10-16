Amerykańskie wojsko poinformowało, że 4 października zaatakowało na Morzu Karaibskim jednostkę, którą podejrzewano o wykorzystywanie do przemytu narkotyków. Według wojska w wyniku ataku zginęły cztery osoby.

Kampania USA

Atak miał miejsce w ramach trwającej około roku kampanii administracji prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko domniemanym handlarzom narkotyków w Ameryce Łacińskiej. Administracja USA nazywa osoby, które uważa za zaangażowane w tę działalność, narkoterrorystami.

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Dane o wcześniejszych atakach

Według The Hindu, od września 2025 roku amerykańskie wojsko przeprowadziło 70 ataków na łodzie, które administracja Trumpa uważa za powiązane z handlem narkotykami. W wyniku tych ataków zginęło co najmniej 235 osób, w tym cztery osoby podczas ostatniego ataku.

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