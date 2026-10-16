Військові США заявили про чотирьох загиблих після удару в Карибському морі — The Hindu

Американські військові заявили, що 4 жовтня атакували в Карибському морі судно, яке підозрювали у використанні для контрабанди наркотиків. За їхніми словами, внаслідок удару загинули чотири людини.

Кампанія США

Удар відбувся в межах кампанії адміністрації президента США Дональда Трампа проти ймовірних наркоторговців у Латинській Америці, яка триває близько року. Адміністрація США називає осіб, яких вважає причетними до цієї діяльності, наркотерористами.

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Дані про попередні удари

За даними The Hindu, від вересня 2025 року американські військові здійснили 70 ударів по човнах, які адміністрація Трампа вважає пов’язаними з наркотрафіком. Унаслідок цих атак загинули щонайменше 235 людей, включно з чотирма загиблими під час останнього удару.

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