Американские военные заявили, что 4 октября атаковали в Карибском море судно, которое подозревали в использовании для контрабанды наркотиков. По их словам, в результате удара погибли четыре человека.

Кампания США

Удар был нанесен в рамках продолжающейся около года кампании администрации президента США Дональда Трампа против предполагаемых наркоторговцев в Латинской Америке. Администрация США называет лиц, которых считает причастными к этой деятельности, наркотеррористами.

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Данные о предыдущих ударах

По данным The Hindu, с сентября 2025 года американские военные нанесли 70 ударов по лодкам, которые администрация Трампа считает связанными с наркотрафиком. В результате этих атак погибли не менее 235 человек, включая четырех погибших во время последнего удара.

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