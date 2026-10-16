W Polsce po raz pierwszy potwierdzono obecność szerszenia żółtonogiego Vespa velutina, znanego również jako szerszeń azjatycki. Rozwinięte gniazdo tego inwazyjnego gatunku znaleziono w Wielkiej Wsi pod Krakowem, informuje RMF24.

Pojedyncze osobniki odnotowano również w pasiece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jednak nie znaleziono tam jeszcze gniazda. Naukowcy potwierdzili dwa miejsca występowania owadów, ale przypuszczają, że może ich być więcej.

Zagrożenie dla pszczół

Szerszeń żółtonogi stanowi zagrożenie przede wszystkim dla pszczół, które są jego głównym pokarmem. Dr Łukasz Niczkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyjaśnił, że owady mogą polować na pszczoły miodne w pobliżu wylotka ula. Z tego powodu pszczoły mogą przestać wylatywać po pokarm, a rodziny pszczele są zagrożone śmiercią głodową.

Gatunek po raz pierwszy odnotowano w Europie we Francji w 2004 roku. Później rozprzestrzenił się do innych krajów, w tym do Niemiec i Czech. Według Niczkiewicza najbliższe polskiej granicy miejsce występowania tego szerszenia było wcześniej znane w czeskiej Opawie, dlatego pojawienia się owadów spodziewano się raczej w województwie śląskim niż małopolskim.

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Badania i niszczenie gniazd

Naukowcy planują przeprowadzić badania genetyczne kilkunastu schwytanych osobników, aby ustalić, skąd przybyły owady. Rozważają dwie możliwości: może to być nowe miejsce występowania populacji z Niemiec, Francji lub Słowenii albo owady mogły zostać przywiezione transportem.

Dorosłe osobniki schwytane do badań mają około 2,5 centymetra długości. Można je rozpoznać po trzech ostatnich, całkowicie żółtych segmentach nóg, przeważnie czarnym tułowiu i odwłoku, żółto-pomarańczowym końcu odwłoka oraz żółto-pomarańczowym pasie na nim.

Badacze uważają niszczenie gniazd za jedyny możliwy sposób walki z tym gatunkiem, podczas gdy pułapki są mniej skuteczne. Według publikacji w przyszłym tygodniu do Wielkiej Wsi ma przybyć francuska ekipa specjalizująca się w likwidacji takich gniazd. Specjaliści zaapelowali również do mieszkańców, aby nie niszczyli owadów przypominających szerszenie, osy lub trzmiele, lecz zgłaszali możliwe obserwacje regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska albo przesyłali zdjęcia do iNaturalist.

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