В Польше впервые подтвердили присутствие желтоногого шершня Vespa velutina, также известного как азиатский шершень. Развитое гнездо этого инвазивного вида обнаружили в Велька-Веси недалеко от Кракова, сообщает RMF24.

Отдельных особей также зафиксировали на пасеке Горнорудно-металлургической академии в Кракове, однако гнездо там пока не обнаружили. Ученые подтвердили два места пребывания насекомых, но предполагают, что их может быть больше.

Угроза для пчел

Желтоногий шершень представляет угрозу прежде всего для пчелиных, которые являются его основным кормом. Доктор Лукаш Ницкевич из Силезского университета в Катовице объяснил, что насекомые могут охотиться на медоносных пчел у летка улья. Из-за этого пчелы могут перестать вылетать за кормом, а пчелиные семьи рискуют погибнуть от голода.

Вид впервые зафиксировали в Европе во Франции в 2004 году. Позднее он распространился в другие страны, в частности в Германию и Чехию. По словам Ницкевича, ближайшее к польской границе место пребывания этого шершня ранее было известно в чешской Опаве, поэтому появления насекомых ожидали скорее в Силезском воеводстве, чем в Малопольском.

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Исследования и уничтожение гнезд

Ученые планируют провести генетические исследования более десятка пойманных особей, чтобы выяснить, откуда прибыли насекомые. Они рассматривают две возможности: это может быть новое место обитания популяции из Германии, Франции или Словении либо насекомых могли завезти транспортом.

Взрослые особи, пойманные для исследований, имеют около 2,5 сантиметра в длину. Их можно распознать по трем последним полностью желтым сегментам ног, преимущественно черным груди и брюшку, желто-оранжевому концу брюшка и желто-оранжевой полосе на нем.

Исследователи считают уничтожение гнезд единственным возможным способом борьбы с видом, тогда как ловушки менее эффективны. По данным издания, на следующей неделе в Велька-Весь должна прибыть французская бригада, специализирующаяся на ликвидации таких гнезд. Специалисты также призвали жителей не уничтожать насекомых, похожих на шершней, ос или шмелей, а сообщать о возможных наблюдениях региональным дирекциям охраны окружающей среды или загружать фотографии в iNaturalist.

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