巴基斯坦已停止签发新的机读护照，并全面转为电子护照。与此同时，办理证件的费用几乎翻倍，《The Express Tribune》报道。

办理一本有效期五年、36页的电子护照，目前普通程序的费用为9,000巴基斯坦卢比，而此前的机读护照为4,500卢比。加急办理费用从7,500卢比上涨至15,000卢比。此前签发的机读护照将在有效期届满前继续有效。

新收费标准

电子护照快速办理程序的收费定为22,000卢比，而此前快速领取机读护照的费用为12,500卢比。72页护照的费用也将按相同比例上涨。

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护照和移民部门解释称，收费上涨是由于电子证件的制作成本更高，其制作采用了现代技术。

证件办理

据该报从该部门获得的消息，2025年该国共签发5,572,130本护照。其中，超过327万本为通过普通程序签发的机读护照，约184万本通过加急程序签发，另有276,789本通过快速程序签发。此外，全年还办理了近18万本电子护照。

为推行该系统，移民和护照总局安装了10台额外的打印机和6台覆膜机。232个办事处实行了全天候服务，巴基斯坦驻外机构则设有93个全天候服务窗口。

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