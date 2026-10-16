В Пакистане прекратили оформление новых машиносчитываемых паспортов и перешли исключительно на электронные паспорта. Одновременно с этим стоимость оформления документов почти удвоили, сообщает The Express Tribune.

Обычное оформление пятилетнего 36-страничного электронного паспорта теперь стоит 9 тыс. пакистанских рупий против 4,5 тыс. рупий за предыдущий машиносчитываемый документ. Срочное оформление подорожало с 7,5 тыс. до 15 тыс. рупий. Выданный ранее машиносчитываемый паспорт будет оставаться действительным до окончания срока действия.

Новые тарифы

Для ускоренной процедуры оформления электронного паспорта установили сбор в размере 22 тыс. рупий, тогда как ранее за быстрое получение машиносчитываемого паспорта платили 12,5 тыс. рупий. Стоимость 72-страничных паспортов также вырастет в аналогичной пропорции.

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В ведомстве по делам паспортов и иммиграции объяснили повышение сборов более высокой себестоимостью электронных документов, для изготовления которых применяются современные технологии.

Оформление документов

По данным источников издания в ведомстве, в 2025 году в стране выдали 5 572 130 паспортов. Из них более 3,27 млн составляли машиносчитываемые паспорта по обычной процедуре, около 1,84 млн — по срочной, еще 276 789 — по ускоренной. Кроме того, в течение года оформили почти 180 тыс. электронных паспортов.

Для внедрения системы Генеральный директорат по вопросам иммиграции и паспортов установил 10 дополнительных печатных машин и шесть ламинаторов. Круглосуточное обслуживание ввели в 232 офисах, а в пакистанских представительствах за рубежом работают 93 круглосуточных окна обслуживания.

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