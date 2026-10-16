W Pakistanie zaprzestano wydawania nowych paszportów odczytywanych maszynowo i przeprowadzono pełne przejście na paszporty elektroniczne. Jednocześnie koszt uzyskania dokumentów niemal się podwoił, informuje The Express Tribune.

Zwykłe wyrobienie pięcioletniego, 36-stronicowego e-paszportu kosztuje obecnie 9 tys. rupii pakistańskich, wobec 4,5 tys. rupii za poprzedni dokument odczytywany maszynowo. Pilne wyrobienie dokumentu podrożało z 7,5 tys. do 15 tys. rupii. Wydany wcześniej paszport odczytywany maszynowo pozostanie ważny do końca okresu ważności.

Nowe opłaty

Za przyspieszoną procedurę wyrobienia e-paszportu ustalono opłatę w wysokości 22 tys. rupii, podczas gdy wcześniej za szybkie uzyskanie paszportu odczytywanego maszynowo płacono 12,5 tys. rupii. Koszt 72-stronicowych paszportów również wzrośnie w analogicznej proporcji.

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Urząd ds. paszportów i imigracji wyjaśnił podwyżkę opłat wyższym kosztem produkcji dokumentów elektronicznych, do których wytwarzania stosuje się nowoczesne technologie.

Wyrabianie dokumentów

Według źródeł gazety w urzędzie, w 2025 roku w kraju wydano 5 572 130 paszportów. Z tego ponad 3,27 mln stanowiły paszporty odczytywane maszynowo wydane w zwykłej procedurze, około 1,84 mln — w procedurze pilnej, a kolejne 276 789 — w procedurze przyspieszonej. Ponadto w ciągu roku wydano niemal 180 tys. e-paszportów.

W celu wdrożenia systemu Generalna Dyrekcja ds. Imigracji i Paszportów zainstalowała 10 dodatkowych maszyn drukujących i sześć laminatorów. Całodobową obsługę wprowadzono w 232 biurach, a w pakistańskich placówkach za granicą działają 93 całodobowe okienka obsługi.

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