10月5日至11日，霍尔木兹海峡地区关于船只遇袭的报告数量达到12起。这是英国海事贸易行动办公室（UKMTO）自美以对伊朗战争开始以来记录到的最高单周数字，BBC News报道称。

前一周，UKMTO收到关于10艘船只遇袭的报告。上周日有6艘船只遭到袭击，成为最高单日数字。本周开始以来，又报告了4起袭击。BBC Verify指出，时间线是大致的：UKMTO的一些通报标明袭击日期，另一些则标明报告提交日期。

油轮起火与集装箱船沉没

海事情报公司Vanguard称，悬挂尼加拉瓜国旗的油轮Petro Dolphin在阿曼苏哈尔锚地附近遭无人机击中，该地点距离海峡超过250公里。经核实的视频记录了船上发生的火灾。根据印度海员协会Forward Seamen's Union of India的数据，11名印度海员获救，另有2人失踪。

周二，集装箱船GFS Pride在霍尔木兹海峡被不明弹体击中后沉没。21名船员被安全撤离。伊朗伊斯兰革命卫队发布了一段视频，BBC评估认为，该视频可能显示了同一艘船只的沉没。该部队在声明中称，这艘船运载了2500个走私货物集装箱，并沿着“未经授权的路线”航行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

石油运输放缓

随着袭击数量增加，经由该海峡的石油运输恢复速度放缓。Kpler公司的数据显示，10月13日，经由这条水道运输的石油约为每日1260万桶，而9月底为1500万桶，战前水平约为每日1700万桶。

美国海军数据显示，10月前10天，在协助下通过霍尔木兹海峡的船只数量较8月同期增长85%。来自波斯湾阿拉伯国家的大部分石油采用穿梭油轮模式运输：这些油轮沿阿曼海岸附近航行，随后在阿曼湾将货物转运给更大型的油轮。伊朗称这条路线未经授权，并坚持要求船只更靠近其海岸通行。

Orbital Risk Intelligence首席执行官马丁·凯利表示，伊朗改变了战术，几乎每天或每天数次发动袭击，试图阻止船只通行并吓退其他承运商。他表示，袭击还蔓延至阿拉伯海湾国家海岸附近地区及阿曼湾。具体而言，Vanguard曾报告称，10月8日一艘位于卡塔尔以北的油轮遭到打击，次日阿联酋阿尔贾齐拉·哈姆拉市附近发生袭击。

关注我们在