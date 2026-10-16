Количество сообщений об атаках на суда в районе Ормузского пролива за неделю с 5 по 11 октября достигло 12. Это наивысший недельный показатель, зафиксированный британским Управлением морских торговых операций (UKMTO) с начала американо-израильской войны с Ираном, сообщает BBC News.

На предыдущей неделе UKMTO получило сообщения об атаках на 10 судов. Шесть судов подверглись атакам в прошлое воскресенье, что стало наивысшим суточным показателем. С начала текущей недели сообщили еще о четырех атаках. BBC Verify отмечает, что хронология приблизительна: в одних сводках UKMTO указана дата атаки, в других — дата подачи сообщения.

Пожар на танкере и затопление контейнеровоза

Танкер Petro Dolphin под флагом Никарагуа был поражен беспилотником возле якорной стоянки Сохар в Омане, более чем в 250 км от пролива, сообщила компания морской разведки Vanguard. Верифицированное видео зафиксировало пожар на судне. По данным индийского союза моряков Forward Seamen's Union of India, 11 индийских моряков спасли, еще двое пропали без вести.

Во вторник контейнеровоз GFS Pride затонул после удара неизвестным снарядом в Ормузском проливе. Двадцать одного члена экипажа безопасно эвакуировали. Корпус стражей Исламской революции Ирана опубликовал видео, которое, по оценке BBC, могло демонстрировать затопление того же судна. В заявлении корпуса утверждалось, что судно перевозило 2 500 контейнеров контрабанды и следовало «несанкционированным маршрутом».

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Поставки нефти замедлились

На фоне роста числа атак восстановление поставок нефти через пролив замедлилось. По данным компании Kpler, 13 октября по водному пути перевозили около 12,6 млн баррелей нефти в сутки — против 15 млн баррелей в конце сентября и довоенного уровня примерно в 17 млн баррелей в сутки.

Данные ВМС США свидетельствуют, что в первые 10 дней октября количество судов, которым помогали пройти Ормузский пролив, выросло на 85% по сравнению с таким же периодом августа. Значительную часть нефти из арабских государств Персидского залива перевозят по схеме с танкерами-челноками: они проходят возле побережья Омана, а затем передают груз более крупным танкерам в Оманском заливе. Иран называет этот маршрут несанкционированным и настаивает, чтобы суда проходили ближе к его побережью.

Генеральный директор Orbital Risk Intelligence Мартин Келли заявил, что Иран изменил тактику и осуществляет атаки почти ежедневно или по несколько раз в день, пытаясь остановить движение судов и отпугнуть других перевозчиков. По его словам, нападения также распространились на районы возле побережий арабских государств залива и Оманского залива. В частности, Vanguard сообщала об ударе по танкеру к северу от Катара 8 октября и об атаке возле города Аль-Джазира-аль-Хамра в ОАЭ на следующий день.

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