Біля Ормузької протоки повідомили про 12 атак на судна за тиждень — BBC News

Кількість повідомлень про атаки на судна в районі Ормузької протоки за тиждень із 5 до 11 жовтня сягнула 12. Це найбільший тижневий показник, зафіксований британським Управлінням морських торговельних операцій (UKMTO) від початку американсько-ізраїльської війни з Іраном, повідомляє BBC News.

Попереднього тижня UKMTO отримало повідомлення про атаки на 10 суден. Шість суден зазнали атак минулої неділі, що стало найбільшим добовим показником. Від початку поточного тижня повідомляли ще про чотири атаки. BBC Verify зазначає, що хронологія є приблизною: в одних зведеннях UKMTO вказано дату атаки, в інших — дату подання повідомлення.

Пожежа на танкері та затоплення контейнеровоза

Танкер Petro Dolphin під прапором Нікарагуа зазнав удару безпілотника поблизу якірної стоянки Сохар в Омані, більш як за 250 км від протоки, повідомила компанія морської розвідки Vanguard. Верифіковане відео зафіксувало пожежу на судні. За даними Індійської спілки моряків Forward Seamen's Union of India, 11 індійських моряків урятували, ще двоє зникли безвісти.

У вівторок контейнеровоз GFS Pride затонув після удару невідомим снарядом в Ормузькій протоці. Двадцять одного члена екіпажу безпечно евакуювали. Корпус вартових Ісламської революції Ірану оприлюднив відео, яке, за оцінкою BBC, могло демонструвати затоплення того самого судна. У заяві корпусу стверджувалося, що судно перевозило 2 500 контейнерів контрабанди та рухалося «несанкціонованим маршрутом».

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Поставки нафти сповільнилися

На тлі зростання кількості атак відновлення поставок нафти через протоку сповільнилося. За даними компанії Kpler, 13 жовтня через водний шлях перевозили близько 12,6 млн барелів нафти на добу — проти 15 млн барелів наприкінці вересня та довоєнного рівня приблизно 17 млн барелів на добу.

Дані ВМС США свідчать, що в перші 10 днів жовтня кількість суден, яким допомагали пройти Ормузьку протоку, зросла на 85% порівняно з таким самим періодом серпня. Значну частину нафти з арабських держав Перської затоки перевозять за схемою з танкерами-човниками: вони проходять поблизу узбережжя Оману, а потім передають вантаж більшим танкерам в Оманській затоці. Іран називає цей маршрут несанкціонованим і наполягає, щоб судна проходили ближче до його узбережжя.

Генеральний директор Orbital Risk Intelligence Мартін Келлі заявив, що Іран змінив тактику та здійснює атаки майже щодня або по кілька разів на день, намагаючись зупинити рух суден і відлякати інших перевізників. За його словами, напади також поширилися на райони біля узбережжя арабських держав затоки та Оманської затоки. Зокрема, Vanguard повідомляла про удар по танкеру на північ від Катару 8 жовтня та про атаку поблизу міста Аль-Джазіра-аль-Хамра в ОАЕ наступного дня.

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