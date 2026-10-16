Парламент ПАР вимагає пояснень щодо 9,5% розкриття вбивств — The Rio Times

Парламентський комітет з питань поліції ПАР зажадав від Південноафриканської поліцейської служби (SAPS) пояснити, як було розраховано показник розкриття вбивств на рівні 9,5%. Цільовий показник служби становить 60%.

Комітет 14 жовтня 2026 року схвалив щорічні звіти з оцінки використання бюджету та результатів роботи SAPS, а також органів нагляду за поліцією, судовою експертизою і приватною охороною. Про це повідомляє The Rio Times.

Вимога пояснити статистику

Різниця між заявленим результатом і цільовим показником становить 50,5 відсоткових пунктів. Комітет попросив поліцію надати дані, що лежать в основі показника 9,5%, а також показати весь шлях справ про вбивства — від розслідування до передання справи для кримінального переслідування.

Парламентарі наголосили, що високий відсоток обвинувальних вироків у справах, які вже потрапили до суду, сам по собі не свідчить про ефективність розслідування всіх убивств. Вони також хочуть з'ясувати, на яких етапах зупиняються справи та що відбувається з нерозкритими провадженнями.

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Виконання річних цілей

За даними комітету, SAPS виконала 49 із 94 річних цілей, тобто близько 52%. Детективні підрозділи служби виконали 9 із 22 цілей — приблизно 41%.

Голова комітету Іан Кемерон заявив, що звіти нерідко демонструють активність без достатніх доказів результативності. На його думку, відповідь SAPS має охоплювати належне забезпечення детективів, справність транспортних засобів, можливості судової експертизи та координацію з прокуратурою.

Комітет очікує відповіді від поліції, однак строк її надання не оголошували.

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