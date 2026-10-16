南非议会警务委员会要求南非警察局（SAPS）解释9.5%的谋杀案侦破率是如何计算的。该机构的目标指标为60%。

2026年10月14日，该委员会批准了评估SAPS预算使用和工作成果的年度报告，以及对警务监督、法医鉴定和私人安保机构的年度报告。The Rio Times报道。

要求解释统计数据

报告结果与目标指标之间相差50.5个百分点。委员会要求警方提供构成9.5%指标基础的数据，并展示谋杀案从调查到移交刑事起诉的完整流程。

议员们强调，已经进入法院审理的案件中较高的定罪率，本身并不能证明对所有谋杀案调查的有效性。他们还希望查明案件在哪些阶段停滞，以及未侦破案件会如何处理。

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年度目标完成情况

委员会数据显示，SAPS完成了94项年度目标中的49项，即约52%。该机构的侦探部门完成了22项目标中的9项，约为41%。

委员会主席伊恩·卡梅伦表示，报告经常展示活动情况，却没有足够证据证明其成效。他认为，SAPS的答复应涵盖对侦探的适当保障、车辆的良好运行状况、法医鉴定能力以及与检察机关的协调。

委员会正在等待警方的答复，但尚未公布提交答复的期限。

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