Parlamentarna komisja ds. policji RPA zażądała od South African Police Service (SAPS) wyjaśnienia, w jaki sposób obliczono wskaźnik wykrywalności zabójstw na poziomie 9,5%. Docelowy wskaźnik służby wynosi 60%.

14 października 2026 roku komisja zatwierdziła roczne raporty oceniające wykorzystanie budżetu i wyniki pracy SAPS, a także organów nadzoru nad policją, medycyną sądową i prywatną ochroną. Informuje o tym The Rio Times.

Żądanie wyjaśnienia statystyk

Różnica między zgłoszonym wynikiem a celem wynosi 50,5 punktu procentowego. Komisja poprosiła policję o przedstawienie danych stanowiących podstawę wskaźnika 9,5%, a także o pokazanie całej drogi spraw o zabójstwa — od śledztwa do przekazania sprawy do ścigania karnego.

Parlamentarzyści podkreślili, że wysoki odsetek wyroków skazujących w sprawach, które już trafiły do sądu, sam w sobie nie świadczy o skuteczności śledztw we wszystkich sprawach o zabójstwo. Chcą również ustalić, na jakich etapach sprawy się zatrzymują i co dzieje się z niewyjaśnionymi postępowaniami.

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Realizacja rocznych celów

Według komisji SAPS zrealizowała 49 z 94 rocznych celów, czyli około 52%. Jednostki detektywistyczne służby zrealizowały 9 z 22 celów — około 41%.

Przewodniczący komisji Ian Cameron stwierdził, że raporty często wykazują aktywność bez wystarczających dowodów skuteczności. Jego zdaniem odpowiedź SAPS powinna obejmować odpowiednie wyposażenie detektywów, sprawność pojazdów, możliwości medycyny sądowej oraz koordynację z prokuraturą.

Komisja oczekuje odpowiedzi od policji, jednak terminu jej przekazania nie ogłoszono.

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