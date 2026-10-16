Парламентский комитет ЮАР по вопросам полиции потребовал от Полицейской службы Южной Африки (SAPS) объяснить, как был рассчитан показатель раскрываемости убийств на уровне 9,5%. Целевой показатель службы составляет 60%.

14 октября 2026 года комитет утвердил ежегодные отчеты об оценке использования бюджета и результатов работы SAPS, а также органов надзора за полицией, судебной экспертизой и частной охраной. Об этом сообщает The Rio Times.

Требование объяснить статистику

Разница между заявленным результатом и целевым показателем составляет 50,5 процентного пункта. Комитет попросил полицию предоставить данные, лежащие в основе показателя 9,5%, а также показать весь путь дел об убийствах — от расследования до передачи дела для уголовного преследования.

Парламентарии подчеркнули, что высокий процент обвинительных приговоров по делам, которые уже попали в суд, сам по себе не свидетельствует об эффективности расследования всех убийств. Они также хотят выяснить, на каких этапах останавливаются дела и что происходит с нераскрытыми производствами.

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Выполнение годовых целей

По данным комитета, SAPS выполнила 49 из 94 годовых целей, то есть около 52%. Детективные подразделения службы выполнили 9 из 22 целей — примерно 41%.

Председатель комитета Иан Кэмерон заявил, что отчеты нередко демонстрируют активность без достаточных доказательств результативности. По его мнению, ответ SAPS должен охватывать надлежащее обеспечение детективов, исправность транспортных средств, возможности судебной экспертизы и координацию с прокуратурой.

Комитет ожидает ответа от полиции, однако срок его предоставления не объявляли.

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