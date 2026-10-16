Liczba zgłoszeń dotyczących ataków na statki w rejonie Cieśniny Ormuz od 5 do 11 października osiągnęła 12. Jest to najwyższy tygodniowy wynik odnotowany przez brytyjski Urząd Operacji Handlu Morskiego (UKMTO) od początku amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem, podaje BBC News.

W poprzednim tygodniu UKMTO otrzymało zgłoszenia o atakach na 10 statków. Sześć statków zostało zaatakowanych w ubiegłą niedzielę, co było najwyższym wynikiem dobowym. Od początku bieżącego tygodnia zgłoszono jeszcze cztery ataki. BBC Verify zaznacza, że chronologia jest przybliżona: w jednych zestawieniach UKMTO podano datę ataku, a w innych datę złożenia zgłoszenia.

Pożar na tankowcu i zatonięcie kontenerowca

Pływający pod banderą Nikaragui tankowiec Petro Dolphin został trafiony przez drona w pobliżu kotwicowiska Sohar w Omanie, ponad 250 km od cieśniny, poinformowała firma wywiadu morskiego Vanguard. Zweryfikowane nagranie pokazało pożar na statku. Według indyjskiego związku marynarzy Forward Seamen's Union of India uratowano 11 indyjskich marynarzy, a dwóch kolejnych uznano za zaginionych.

We wtorek kontenerowiec GFS Pride zatonął po trafieniu niezidentyfikowanym pociskiem w Cieśninie Ormuz. Dwudziestu jeden członków załogi bezpiecznie ewakuowano. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu opublikował nagranie, które według oceny BBC mogło przedstawiać zatonięcie tego samego statku. W oświadczeniu korpusu twierdzono, że statek przewoził 2 500 kontenerów kontrabandy i poruszał się „nieautoryzowaną trasą”.

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Dostawy ropy spowolniły

Wraz ze wzrostem liczby ataków spowolniło odbudowywanie dostaw ropy przez cieśninę. Według firmy Kpler 13 października przez ten szlak wodny transportowano około 12,6 mln baryłek ropy dziennie, w porównaniu z 15 mln baryłek pod koniec września oraz przedwojennym poziomem około 17 mln baryłek dziennie.

Dane US Navy wskazują, że w pierwszych 10 dniach października liczba statków, którym pomagano przepłynąć przez Cieśninę Ormuz, wzrosła o 85% w porównaniu z tym samym okresem sierpnia. Znaczną część ropy z arabskich państw Zatoki Perskiej transportuje się w systemie tankowców wahadłowych: płyną one w pobliżu wybrzeża Omanu, a następnie przekazują ładunek większym tankowcom w Zatoce Omańskiej. Iran nazywa tę trasę nieautoryzowaną i nalega, aby statki przepływały bliżej jego wybrzeża.

Dyrektor generalny Orbital Risk Intelligence Martin Kelly oświadczył, że Iran zmienił taktykę i przeprowadza ataki niemal codziennie lub po kilka razy dziennie, próbując zatrzymać ruch statków i odstraszyć innych przewoźników. Według niego ataki rozszerzyły się także na obszary w pobliżu wybrzeży arabskich państw Zatoki oraz Zatoki Omańskiej. W szczególności Vanguard informował o uderzeniu w tankowiec na północ od Kataru 8 października oraz o ataku w pobliżu miasta Al-Dżazira al-Hamra w ZEA następnego dnia.

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