В Германии и других странах Европы чиновники обсуждают, как реагировать на усиление саботажа и других гибридных действий в государствах НАТО, которые они связывают с Москвой. По словам собеседников The Japan Times, Россия, государство-агрессор, пытается ослабить европейскую поддержку Украины и изменить архитектуру безопасности Европы.

По оценкам европейских чиновников, масштабного российского вторжения в одно из государств НАТО они не ожидают. В то же время наибольшим риском они считают возможность того, что одна из диверсий — случайно или намеренно — приведет к значительным человеческим жертвам.

Инциденты и обвинения

Среди последних эпизодов, которые непосредственно приписывают России или считают организованными Москвой, называют удары по железнодорожной инфраструктуре Польши, саботаж на заводах, проникновение российских разведывательных беспилотников и заговоры с целью убийства руководителей европейских оборонных компаний. Также упоминается инцидент, во время которого российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в направлении датского вертолета.

Берлин напрямую связал с Москвой неисправный беспилотник со взрывчаткой, найденный возле украинских транспортных самолетов в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии. Дрон обнаружил сотрудник аэропорта. По данным издания, этот случай стал одним из инцидентов, после которых в Европе прозвучали новые предупреждения о российских операциях.

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Три уровня сдерживания

Европейские страны стремятся усилить сдерживание на трех уровнях: публично указывать на ответственность Кремля, укреплять защиту критической инфраструктуры и вводить для Москвы последствия — открыто или скрытно. Речь, в частности, идет о защите аэропортов, железнодорожных узлов, важных заводов и других потенциальных целей.

Дания, Финляндия и Польша также готовят население к возможным военным угрозам с помощью предупреждений и информационных сообщений. Аналитики отмечают, что оборонительных мер недостаточно: они предлагают выявлять сети, вовлеченные в такие операции, идентифицировать и привлекать к ответственности российских разведчиков, а также препятствовать вербовке и финансированию местных исполнителей.

Проблема совместного ответа

Эксперты отмечают, что для быстрой реакции странам необходимы заранее подготовленные юридические полномочия и финансирование. Однако согласовать коллективные действия сложно, поскольку решения в сфере безопасности государства традиционно оставляют за собой.

В качестве возможных вариантов ответа аналитики называют кибермеры, а также усиление передовой противовоздушной обороны, в частности над территорией Украины для перехвата угроз, направляющихся к странам НАТО. В ЕС обсуждают протокол консультаций на случай гибридных атак, подобный механизму статьи 4 НАТО, тогда как Альянс располагает командной структурой для реализации коллективных решений.

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