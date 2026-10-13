W Niemczech i innych krajach Europy urzędnicy omawiają, jak reagować na nasilenie sabotażu i innych działań hybrydowych w państwach NATO, które wiążą z Moskwą. Według rozmówców The Japan Times Rosja, państwo-agresor, próbuje osłabić europejskie wsparcie dla Ukrainy i zmienić architekturę bezpieczeństwa Europy.

Według ocen europejskich urzędników nie oczekują oni pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na jedno z państw NATO. Jednocześnie za największe ryzyko uznają możliwość, że jeden z aktów sabotażu — przypadkowo lub celowo — doprowadzi do znacznych ofiar w ludziach.

Incydenty i oskarżenia

Wśród ostatnich epizodów bezpośrednio przypisywanych Rosji lub uznawanych za zorganizowane przez Moskwę wymienia się ataki na infrastrukturę kolejową Polski, sabotaż w zakładach, wtargnięcia rosyjskich dronów rozpoznawczych oraz spiski dotyczące zabójstwa kierowników europejskich firm obronnych. Wspomina się również o incydencie, podczas którego rosyjska fregata wystrzeliła flary sygnalizacyjne w kierunku duńskiego śmigłowca.

Berlin bezpośrednio powiązał z Moskwą niesprawny dron z materiałami wybuchowymi, znaleziony w pobliżu ukraińskich samolotów transportowych na lotnisku Lipsk/Halle we wschodnich Niemczech. Drona odkrył pracownik lotniska. Według publikacji przypadek ten był jednym z incydentów, po których w Europie pojawiły się nowe ostrzeżenia dotyczące rosyjskich operacji.

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Trzy poziomy odstraszania

Państwa europejskie dążą do wzmocnienia odstraszania na trzech poziomach: publicznie wskazywać na odpowiedzialność Kremla, wzmacniać ochronę infrastruktury krytycznej oraz nakładać na Moskwę konsekwencje — jawnie lub potajemnie. Chodzi w szczególności o ochronę lotnisk, węzłów kolejowych, ważnych zakładów i innych potencjalnych celów.

Dania, Finlandia i Polska również przygotowują ludność na możliwe zagrożenia wojskowe za pomocą ostrzeżeń i komunikatów informacyjnych. Analitycy zauważają, że środki obronne są niewystarczające: proponują wykrywanie sieci zaangażowanych w takie operacje, identyfikowanie i pociąganie do odpowiedzialności rosyjskich oficerów wywiadu, a także utrudnianie werbunku i finansowania lokalnych wykonawców.

Problem wspólnej odpowiedzi

Eksperci zauważają, że aby szybko reagować, kraje potrzebują wcześniej przygotowanych uprawnień prawnych i finansowania. Uzgodnienie wspólnych działań jest jednak trudne, ponieważ państwa tradycyjnie zachowują decyzje w dziedzinie bezpieczeństwa dla siebie.

Jako możliwe warianty odpowiedzi analitycy wskazują środki cybernetyczne, a także wzmocnienie wysuniętej obrony powietrznej, w tym nad terytorium Ukrainy, aby przechwytywać zagrożenia zmierzające do państw NATO. W UE omawiany jest protokół konsultacji na wypadek ataków hybrydowych, podobny do mechanizmu artykułu 4 NATO, podczas gdy Sojusz ma strukturę dowodzenia do realizacji wspólnych decyzji.

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