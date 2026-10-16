前FBI特工因海湖庄园案遭解雇提起诉讼——The Hill

美国九名前联邦调查局特工对司法部提起诉讼，称他们因参与调查在总统唐纳德·特朗普海湖庄园发现的机密文件而遭到解雇。The Hill报道。

原告的主张

诉讼称，解雇在两天内发生，没有进行内部调查或纪律程序。前特工表示，他们没有获得通知、陈述意见的机会，也无法对该决定提出申诉。

原告称，联邦调查局局长卡什·帕特尔仅援引美国宪法第二条来为这些人事决定辩护，该条规定了总统职位。其律师称，这一理由是政治动机和非法解雇的借口，并表示参与针对特朗普的调查是作出这些决定的唯一原因。

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谁提起了诉讼

该诉讼以詹妮弗·贝肯、扎克·费尔德曼、吉尔伯特·格拉纳多斯、凯瑟琳·埃雷拉、哈里森·考夫曼、杰里米·林顿、艾琳·马塔尼克、丹妮尔·雷和蕾切尔·瓦卡罗的名义提起。文件指出，他们所有人都参与了海湖庄园文件案，也参与过其他备受关注的调查，包括波士顿马拉松爆炸案以及宾夕法尼亚州巴特勒县针对特朗普的暗杀未遂事件。

文件案

在搜查特朗普位于佛罗里达州的庄园后，那里发现了300多份机密文件。在该案中，特朗普被控违反《间谍法》非法持有文件以及妨碍司法公正。检察官称，他下令在庄园内转移文件，以向当局和他自己的律师隐瞒这些文件。

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