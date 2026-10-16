Экс-агенты ФБР подали иск из-за увольнений по делу Мар-а-Лаго — The Hill

В США девять бывших агентов Федерального бюро расследований подали иск против Министерства юстиции, заявив, что их уволили из-за работы в расследовании о секретных документах, обнаруженных в поместье Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Утверждения истцов

В иске утверждается, что увольнения произошли в течение двух дней без внутреннего расследования или дисциплинарной процедуры. По словам бывших агентов, им не предоставили уведомления, возможности быть заслушанными или обжаловать решение.

Истцы заявляют, что директор ФБР Каш Пател обосновал кадровые решения лишь ссылкой на статью II Конституции США, которая учреждает должность президента. Их адвокаты назвали такое обоснование предлогом для политически мотивированных и незаконных увольнений и заявили, что работа над расследованием в отношении Трампа была единственной причиной этих решений.

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Кто подал иск

Иск подан от имени Дженнифер Бейкон, Зака Фелдмана, Гилберта Гранадоса, Кэтрин Эрреры, Гаррисона Кауфмана, Джереми Линтона, Эрин Матаник, Даниэль Рей и Рейчел Ваккаро. В документе указано, что все они работали по делу о документах в Мар-а-Лаго, а также были привлечены к другим резонансным расследованиям, в частности взрыва на Бостонском марафоне и покушения на Трампа в округе Батлер в Пенсильвании.

Дело о документах

После обыска в поместье Трампа во Флориде там обнаружили более 300 секретных документов. В этом деле Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении документов по Закону о шпионаже и в препятствовании правосудию. Прокуроры утверждали, что он приказывал перемещать документы по поместью, чтобы скрыть их от властей и собственного адвоката.

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