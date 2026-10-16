肯尼亚国民议会授权立法委员会批准了一项关于给予美国慈善机构福特基金会特权和豁免的条例草案。该文件旨在赋予肯尼亚政府与该基金会之间关于在内罗毕设立和加强其区域办公室的协议法律效力。该草案仍须经国民议会批准，Nation Kenya报道。

税收豁免

肯尼亚与福特基金会之间的协议于2026年3月13日签署。协议规定，该基金会可免缴税款，包括印花税、土地费用和租金，以及用于公务用途的商品和服务的关税、消费税和增值税。

如免税进口的商品在肯尼亚被处置，则须缴纳关税。委员会指出，税收豁免将构成国家少收的收入，必须依据肯尼亚宪法第210条予以核算。若法律允许免除税款或许可费，该条款要求对每一此类情况进行公开核算，说明理由并向审计长报告。

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办公室和员工的地位

该协议允许该基金会在内罗毕设立区域办公室，以在肯尼亚及其他东非国家开展工作。办公室将由区域主任领导，该主任由福特基金会主席任命。该基金会将具有法人资格，能够签订合同、提起诉讼和在法庭上进行抗辩，并可根据肯尼亚法律取得、持有和处置财产。

该文件规定，基金会的办公室、场所、财产、档案和通信享有不可侵犯性，并享有不受法律程序管辖的豁免。例外包括商业和劳动争议、交通索赔以及明确放弃豁免的情形。基金会场所不得被用作避难所。

福特基金会员工可免缴所得税和社会保险缴费，在首次抵达时有权免税进口家居物品和汽车，并就公务行为享有豁免。部分此类特权不适用于肯尼亚公民和永久居民。该协议有效期为十年，并可延期；基金会须每年向主管部门提交有关其在该国活动、收入、支出和员工的报告。

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