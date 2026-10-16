Komitet ds. ustawodawstwa delegowanego Zgromadzenia Narodowego Kenii zatwierdził projekt rozporządzenia w sprawie przywilejów i immunitetów dla amerykańskiej fundacji charytatywnej Ford Foundation. Dokument ma nadać moc prawną umowie między rządem Kenii a fundacją dotyczącej utworzenia i wzmocnienia jej biura regionalnego w Nairobi. Projekt musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie Narodowe, informuje Nation Kenya.

Zwolnienia podatkowe

Umowę między Kenią a Ford Foundation podpisano 13 marca 2026 roku. Przewiduje ona zwolnienie fundacji z podatków, w tym opłaty skarbowej, opłat gruntowych i czynszu, a także z ceł, akcyzy i podatku od wartości dodanej od towarów i usług przeznaczonych do użytku służbowego.

Jeśli towary przywiezione bez opłacenia cła zostaną zbyte w Kenii, cło będzie podlegało zapłacie. Komitet zaznaczył, że zwolnienia podatkowe będą stanowić utracone dochody państwa, które należy ujmować w księgach zgodnie z artykułem 210 Konstytucji Kenii. Jeśli ustawodawstwo zezwala na zwolnienie z podatku lub opłaty licencyjnej, przepis ten wymaga publicznego rozliczenia każdego takiego przypadku wraz ze wskazaniem przyczyny oraz sprawozdawczości przed audytorem generalnym.

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Status biura i pracowników

Umowa pozwala fundacji utworzyć biuro regionalne w Nairobi, aby prowadzić działalność w Kenii i innych krajach Afryki Wschodniej. Biurem będzie kierował dyrektor regionalny, którego mianuje prezes Ford Foundation. Fundacja będzie posiadać osobowość prawną, będzie mogła zawierać umowy, wytaczać powództwa i bronić się przed nimi, a także nabywać, posiadać i zbywać mienie zgodnie z prawem Kenii.

Dokument przewiduje nietykalność biur, pomieszczeń, mienia, archiwów i komunikacji fundacji, a także immunitet od postępowania prawnego. Wyjątki obejmują spory handlowe i pracownicze, roszczenia drogowe oraz przypadki, w których immunitet zostaje wyraźnie uchylony. Pomieszczenia fundacji nie mogą być wykorzystywane jako schronienie.

Pracownikom Ford Foundation przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne, prawo do bezcłowego przywozu rzeczy osobistych i samochodów przy pierwszym przyjeździe oraz immunitet w odniesieniu do działań służbowych. Część tych przywilejów nie będzie dotyczyć obywateli Kenii i stałych rezydentów. Umowa będzie obowiązywać przez dziesięć lat z możliwością przedłużenia, a fundacja ma co roku składać ministerstwu sprawozdania z działalności w kraju, dochodów, wydatków i pracowników.

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