Комітет парламенту Кенії схвалив пільги для Ford Foundation — Nation Kenya

Комітет із делегованого законодавства Національних зборів Кенії схвалив проєкт постанови про привілеї та імунітети для американського благодійного фонду Ford Foundation. Документ має надати юридичної сили угоді між урядом Кенії та фондом щодо створення й посилення його регіонального офісу в Найробі. Проєкт ще має затвердити Палата Національних зборів, повідомляє Nation Kenya.

Податкові звільнення

Угоду між Кенією та Ford Foundation підписали 13 березня 2026 року. Вона передбачає звільнення фонду від податків, зокрема гербового збору, земельних платежів і орендної плати, а також від мит, акцизу й податку на додану вартість на товари та послуги для офіційного використання.

Якщо товари, ввезені без сплати мита, відчужать у Кенії, мито підлягатиме сплаті. Комітет зазначив, що податкові звільнення становитимуть недоотримані державні доходи, які мають обліковуватися відповідно до статті 210 Конституції Кенії. Якщо законодавство дозволяє звільнення від податку чи ліцензійного збору, ця норма передбачає публічний облік кожного такого випадку із зазначенням причини та звітування перед генеральним аудитором.

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Статус офісу та працівників

Угода дозволяє фонду створити регіональний офіс у Найробі для роботи в Кенії та інших країнах Східної Африки. Офіс очолюватиме регіональний директор, якого призначатиме президент Ford Foundation. Фонд матиме статус юридичної особи, зможе укладати договори, подавати позови й захищатися в суді, а також набувати, утримувати та відчужувати майно відповідно до законів Кенії.

Документ передбачає недоторканність офісів, приміщень, майна, архівів і комунікацій фонду, а також імунітет від юридичного процесу. Винятками є комерційні й трудові спори, дорожні позови та випадки, коли від імунітету прямо відмовляються. Приміщення фонду не можна використовувати як притулок.

Працівникам Ford Foundation передбачено звільнення від податку на доходи та внесків на соціальне страхування, право безмитно ввезти домашні речі й автомобілі під час першого прибуття та імунітет щодо офіційних дій. Частина цих привілеїв не поширюватиметься на громадян Кенії та постійних резидентів. Угода діятиме десять років із можливістю продовження, а фонд має щороку подавати міністерству звіти про діяльність у країні, доходи, витрати та працівників.

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