ISSP заявило про понад 400 убитих бійців JNIM у Буркіна-Фасо — Asharq Al-Awsat

Угруповання «Ісламська держава в Сахелі» (ISSP) заявило, що в провінції Удалан на півночі Буркіна-Фасо вбило понад 400 бійців пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання JNIM. Район боїв розташований поблизу кордонів Малі та Нігеру. Заявлену кількість загиблих незалежно не підтвердили, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Ескалація протистояння

ISSP повідомило про втрати JNIM у сутичках, що сталися за чотири дні до його заяви. За даними колективу західноафриканських журналістів Wamaps, останні бої між угрупованнями розпочалися 9 жовтня у прикордонній зоні трьох держав.

Аналітик моніторингової організації ACLED Хені Нсайбія зазначив, що в разі підтвердження цих даних це буде найсмертоносніша окрема битва між двома угрупованнями. На початку вересня ISSP також заявляло про понад 200 загиблих у боях у тому самому районі.

За словами Нсайбії, від 2019 року до вересня 2026-го JNIM та ISSP провели понад 320 боїв, унаслідок яких загинули приблизно 2,2 тисячі людей. Сутички, що раніше були обмежені переважно Малі та Буркіна-Фасо, останніми місяцями поширилися на захід Нігеру та північний захід Нігерії.

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Боротьба за прикордонні райони

Експерт із екстремістських угруповань і науковий співробітник The Soufan Center Вассім Наср пов’язав протистояння з боротьбою за контроль над прикордонням трьох країн, територіями для діяльності та джерелами вербування. Обидві коаліції прагнуть впливу на місцеве населення й контролю маршрутів у Сахелі.

За оцінкою експертів ООН, JNIM залишається головною терористичною загрозою в Сахелі, попри заяви ISSP про значні втрати суперника. Чисельність JNIM оцінюють у 7–8 тисяч бійців, тоді як чисельність угруповання «Ісламська держава» в регіоні — приблизно у 2 тисячі учасників.

Спеціаліст із Сахелю Хасрет Каргін заявив, що існують суттєві дані про перекидання JNIM додаткових підкріплень до району боїв з інших регіонів. Він прогнозував, що угруповання може здійснити жорсткі контратаки найближчими днями. Експерти ООН назвали нинішні бої найінтенсивнішим прямим протистоянням у світі між філією «Аль-Каїди» та угрупованням, пов’язаним з ІДІЛ.

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