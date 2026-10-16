Ugrupowanie Państwo Islamskie w Saharze (ISSP) oświadczyło, że zabiło ponad 400 bojowników powiązanego z Al-Kaidą ugrupowania JNIM w prowincji Oudalan na północy Burkina Faso. Obszar walk znajduje się w pobliżu granic z Mali i Nigrem. Zgłoszona liczba zabitych nie została niezależnie potwierdzona, podaje Asharq Al-Awsat.

Eskalacja konfrontacji

ISSP poinformowało o stratach JNIM w starciach, do których doszło cztery dni przed jego oświadczeniem. Według kolektywu zachodnioafrykańskich dziennikarzy Wamaps ostatnie walki między ugrupowaniami rozpoczęły się 9 października w strefie przygranicznej trzech państw.

Analityk organizacji monitorującej ACLED Héni Nsaibia zaznaczył, że jeśli dane te się potwierdzą, będzie to najkrwawsza pojedyncza bitwa między tymi dwoma ugrupowaniami. Na początku września ISSP również twierdziło, że w walkach na tym samym obszarze zginęło ponad 200 osób.

Według Nsaibii od 2019 roku do września 2026 roku JNIM i ISSP stoczyły ponad 320 bitew, w których zginęło około 2,2 tys. osób. Starcia, wcześniej ograniczone głównie do Mali i Burkina Faso, w ostatnich miesiącach rozprzestrzeniły się na zachodni Niger i północno-zachodnią Nigerię.

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Walka o obszary przygraniczne

Ekspert ds. ugrupowań ekstremistycznych i starszy pracownik naukowy The Soufan Center Wassim Nasr powiązał konfrontację z walką o kontrolę nad pograniczem trzech państw, terytoriami działania i źródłami rekrutacji. Obie koalicje dążą do wpływów wśród miejscowej ludności oraz kontroli tras w Sahelu.

Według oceny ekspertów ONZ JNIM pozostaje głównym zagrożeniem terrorystycznym w Sahelu, mimo twierdzeń ISSP o znacznych stratach rywala. Liczebność JNIM szacuje się na 7–8 tys. bojowników, podczas gdy ugrupowanie Państwa Islamskiego w regionie ma około 2 tys. członków.

Specjalista ds. Sahelu Hasret Kargin oświadczył, że istnieją istotne dowody na przerzucenie przez JNIM dodatkowych posiłków z innych regionów do obszaru walk. Przewidywał, że ugrupowanie może w najbliższych dniach przeprowadzić ostre kontrataki. Eksperci ONZ nazwali obecne walki najintensywniejszą bezpośrednią konfrontacją na świecie między filią Al-Kaidy a ugrupowaniem powiązanym z ISIS.

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