“撒赫勒伊斯兰国”（ISSP）组织称，其在布基纳法索北部乌达兰省打死了400多名与“基地”组织有关联的JNIM组织武装人员。战斗区域位于马里和尼日尔边境附近。所称死亡人数尚未得到独立证实，Asharq Al-Awsat报道。

对抗升级

ISSP称，JNIM在其发表声明四天前发生的冲突中遭受损失。西非记者团体Wamaps表示，两个组织之间最新一轮战斗于10月9日在三国边境地区开始。

冲突数据监测组织ACLED的分析师埃尼·恩赛比亚表示，如果这些数据得到证实，这将成为两个组织之间伤亡最惨重的单场战斗。9月初，ISSP也称，同一地区的战斗造成200多人死亡。

恩赛比亚说，从2019年至2026年9月，JNIM和ISSP进行了320多场战斗，造成约2200人死亡。此前主要局限于马里和布基纳法索的冲突，近几个月已蔓延至尼日尔西部和尼日利亚西北部。

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争夺边境地区

极端组织问题专家、The Soufan Center高级研究员瓦西姆·纳斯尔将这场对抗与争夺三国边境地区、活动地盘和招募来源的控制权联系起来。两个联盟都寻求影响当地居民，并控制萨赫勒地区的路线。

联合国专家评估认为，尽管ISSP声称对手损失重大，JNIM仍是萨赫勒地区的主要恐怖主义威胁。JNIM人数估计为7000至8000名武装人员，而该地区“伊斯兰国”组织的人数约为2000人。

萨赫勒问题专家哈斯雷特·卡尔金表示，有大量证据表明，JNIM已从其他地区向战斗区域调派了额外增援。他预测，该组织可能在未来几天发动猛烈反击。联合国专家称，当前战斗是世界范围内“基地”组织分支与关联“伊斯兰国”组织之间最激烈的直接对抗。

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