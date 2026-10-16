Группировка «Исламское государство в Сахеле» (ISSP) заявила, что убила более 400 бойцов связанной с «Аль-Каидой» группировки JNIM в провинции Удалан на севере Буркина-Фасо. Район боев расположен вблизи границ с Мали и Нигером. Заявленное число погибших независимо не подтверждено, сообщает Asharq Al-Awsat.

Эскалация противостояния

ISSP сообщило о потерях JNIM в столкновениях, произошедших за четыре дня до его заявления. По данным коллектива западноафриканских журналистов Wamaps, последние бои между группировками начались 9 октября в приграничной зоне трех государств.

Аналитик мониторинговой организации ACLED Хени Нсайбия отметил, что в случае подтверждения этих данных это будет самая смертоносная отдельная битва между двумя группировками. В начале сентября ISSP также заявляло о более чем 200 погибших в боях в том же районе.

По словам Нсайбии, с 2019 года по сентябрь 2026 года JNIM и ISSP провели более 320 боев, в результате которых погибли около 2,2 тысячи человек. Столкновения, которые ранее в основном ограничивались Мали и Буркина-Фасо, в последние месяцы распространились на запад Нигера и северо-запад Нигерии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Борьба за приграничные районы

Эксперт по экстремистским группировкам и старший научный сотрудник The Soufan Center Вассим Наср связал противостояние с борьбой за контроль над приграничьем трех стран, территориями для деятельности и источниками вербовки. Обе коалиции стремятся к влиянию на местное население и контролю маршрутов в Сахеле.

По оценке экспертов ООН, JNIM остается главной террористической угрозой в Сахеле, несмотря на заявления ISSP о значительных потерях соперника. Численность JNIM оценивается в 7–8 тысяч бойцов, тогда как численность группировки «Исламское государство» в регионе составляет около 2 тысяч участников.

Специалист по Сахелю Хасрет Каргин заявил, что существуют существенные данные о переброске JNIM дополнительных подкреплений в район боев из других регионов. Он прогнозировал, что группировка может предпринять жесткие контратаки в ближайшие дни. Эксперты ООН назвали нынешние бои самым интенсивным прямым противостоянием в мире между филиалом «Аль-Каиды» и группировкой, связанной с ИГИЛ.

Читай нас в