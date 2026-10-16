Комитет по делегированному законодательству Национального собрания Кении одобрил проект постановления о привилегиях и иммунитетах для американского благотворительного фонда Ford Foundation. Документ должен придать юридическую силу соглашению между правительством Кении и фондом о создании и укреплении его регионального офиса в Найроби. Проект еще должно утвердить Национальное собрание, сообщает Nation Kenya.

Налоговые освобождения

Соглашение между Кенией и Ford Foundation подписали 13 марта 2026 года. Оно предусматривает освобождение фонда от налогов, включая гербовый сбор, земельные платежи и арендную плату, а также от таможенных пошлин, акциза и налога на добавленную стоимость на товары и услуги для официального использования.

Если товары, ввезенные без уплаты пошлины, будут отчуждены в Кении, пошлина подлежит уплате. Комитет отметил, что налоговые освобождения будут представлять собой недополученные государственные доходы, которые должны учитываться в соответствии со статьей 210 Конституции Кении. Если законодательство разрешает освобождение от налога или лицензионного сбора, эта норма предусматривает публичный учет каждого такого случая с указанием причины и отчетность перед генеральным аудитором.

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Статус офиса и сотрудников

Соглашение позволяет фонду создать региональный офис в Найроби для работы в Кении и других странах Восточной Африки. Офис возглавит региональный директор, которого будет назначать президент Ford Foundation. Фонд будет иметь статус юридического лица, сможет заключать договоры, подавать иски и защищаться в суде, а также приобретать, владеть и отчуждать имущество в соответствии с законами Кении.

Документ предусматривает неприкосновенность офисов, помещений, имущества, архивов и коммуникаций фонда, а также иммунитет от юридического процесса. Исключениями являются коммерческие и трудовые споры, дорожные иски и случаи, когда от иммунитета прямо отказываются. Помещения фонда нельзя использовать как убежище.

Сотрудникам Ford Foundation предусмотрены освобождение от подоходного налога и взносов на социальное страхование, право беспошлинно ввозить домашние вещи и автомобили при первом прибытии, а также иммунитет в отношении официальных действий. Часть этих привилегий не будет распространяться на граждан Кении и постоянных резидентов. Соглашение будет действовать десять лет с возможностью продления, а фонд должен ежегодно подавать министерству отчеты о деятельности в стране, доходах, расходах и сотрудниках.

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