Южная Корея рассматривает возможность усилить антипиратское подразделение «Чхонхэ», действующее в Аденском заливе у побережья Сомали, дополнительными военными средствами. Правительство также изучает вопрос внесения в Национальное собрание предложения о продлении зарубежной миссии подразделения после окончания действующего мандата 31 декабря 2026 года, сообщает Korea Herald.

Усиление наблюдения и обороны

Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что ситуация с безопасностью в Аденском заливе ухудшилась, а пиратская активность значительно возросла по сравнению с предыдущими годами. Детали возможного продления миссии пока не определены.

По данным военных источников издания, власти изучают способы усилить возможности подразделения в наблюдении, разведке и самообороне. Среди рассматриваемых вариантов — возможное привлечение морского патрульного самолета P-8A Poseidon, способного контролировать большие морские районы.

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В настоящее время в состав «Чхонхэ» входят эсминец класса DDH-II водоизмещением 4 400 тонн, военно-морской вертолет, до трех жесткокорпусных надувных лодок и контингент численностью до 320 человек. Подразделение действует у побережья Сомали с 2009 года, проводит антипиратские операции и сопровождает коммерческие суда.

Дискуссия о пределах миссии

Обсуждение усиления подразделения происходит на фоне напряженности на Ближнем Востоке, закрытия Ормузского пролива и изменений в морских маршрутах. По информации издания, «Чхонхэ» обеспечивал дистанционное сопровождение южнокорейских нефтяных танкеров, следовавших альтернативными маршрутами через Красное море.

Президент Ли Чжэ Мён ранее исключил отправку южнокорейских войск или техники для участия в войне на Ближнем Востоке, одновременно допустив усиление существующей роли «Чхонхэ» для защиты граждан страны и торговых судов. Министр обороны Кан Син Чхоль заявил депутатам, что ведомство изучает различные аспекты миссии и ее продления. Депутат правящей Демократической партии Кореи Ким Бён Чжу подчеркнул, что укрепление подразделения не следует трактовать как развертывание сил в Ормузском проливе.

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