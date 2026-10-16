韩国正考虑为在索马里附近亚丁湾执行任务的“清海”反海盗部队增配军事力量。政府还在研究向国会提交提案，在现有授权于2026年12月31日到期后延长该部队的海外任务，《韩国先驱报》报道。

加强监视与防御

韩国国防部表示，亚丁湾的安全局势已经恶化，与往年相比，海盗活动显著增加。可能延长任务的具体细节尚未确定。

据该报军事消息人士称，当局正在研究加强该部队监视、侦察和自卫能力的方法。正在考虑的方案包括可能动用P-8A“波塞冬”海上巡逻机，该机能够监控广阔海域。

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目前，“清海”部队配备一艘排水量4,400吨的DDH-II级驱逐舰、一架海军直升机、最多三艘硬壳充气艇，以及最多320人的分队。该部队自2009年以来一直在索马里沿岸行动，开展反海盗行动并护航商船。

关于任务范围的讨论

在中东紧张局势、霍尔木兹海峡关闭以及海上航线变化的背景下，加强该部队的讨论正在进行。该报称，“清海”曾为经由红海替代航线航行的韩国油轮提供远程护航。

总统李在明此前排除了派遣韩国军队或装备参与中东战争，但同时允许加强“清海”在保护本国公民和商船方面的现有作用。国防部长姜信哲向议员表示，部门正在研究任务及其延长的各个方面。执政的共同民主党议员金炳周强调，加强该部队不应被解读为在霍尔木兹海峡部署兵力。

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