Korea Południowa rozważa wzmocnienie jednostki antypirackiej Cheonghae, działającej w Zatoce Adeńskiej w pobliżu Somalii, dodatkowymi środkami wojskowymi. Rząd analizuje również przedstawienie Zgromadzeniu Narodowemu propozycji przedłużenia zagranicznej misji jednostki po wygaśnięciu obecnego mandatu 31 grudnia 2026 roku, podaje Korea Herald.

Wzmocnienie obserwacji i obrony

Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej oświadczyło, że sytuacja bezpieczeństwa w Zatoce Adeńskiej pogorszyła się, a aktywność piracka znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Szczegóły możliwego przedłużenia misji nie zostały jeszcze określone.

Według źródeł wojskowych gazety władze analizują sposoby wzmocnienia możliwości jednostki w zakresie obserwacji, rozpoznania i samoobrony. Wśród rozważanych wariantów jest możliwe wykorzystanie morskiego samolotu patrolowego P-8A Poseidon, zdolnego do monitorowania rozległych obszarów morskich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obecnie w skład jednostki Cheonghae wchodzą niszczyciel klasy DDH-II o wyporności 4 400 ton, śmigłowiec marynarki wojennej, do trzech sztywnokadłubowych łodzi pneumatycznych oraz kontyngent liczący do 320 osób. Jednostka działa u wybrzeży Somalii od 2009 roku, prowadząc operacje antypirackie i eskortując statki handlowe.

Dyskusja o granicach misji

Dyskusja o wzmocnieniu jednostki odbywa się w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie, zamknięcia Cieśniny Ormuz oraz zmian na szlakach morskich. Według informacji gazety Cheonghae zapewniała zdalną eskortę południowokoreańskim tankowcom płynącym alternatywnymi trasami przez Morze Czerwone.

Prezydent Lee Jae Myung wcześniej wykluczył wysłanie południowokoreańskich wojsk lub sprzętu do udziału w wojnie na Bliskim Wschodzie, jednocześnie dopuszczając wzmocnienie obecnej roli Cheonghae w ochronie obywateli kraju i statków handlowych. Minister obrony Kang Shin Chul powiedział posłom, że resort analizuje różne aspekty misji i jej przedłużenia. Kim Byung Joo, poseł rządzącej Demokratycznej Partii Korei, podkreślił, że wzmocnienia jednostki nie należy interpretować jako rozmieszczenia sił w Cieśninie Ormuz.

Czytaj nas na