Parlament Włoch zatwierdził reformę systemu wyborczego zaproponowaną przez rząd premier Giorgii Meloni. Nowe zasady przewidują pełne przejście na system proporcjonalny oraz mandaty bonusowe dla partii lub koalicji, która uzyska co najmniej 42% głosów.

Głosowanie w parlamencie

Według The Hindu, reformę poparło w tajnym głosowaniu 227 parlamentarzystów, a przeciw było 164. Znosi ona mandaty rozdzielane w systemie większościowym i wprowadza reprezentację proporcjonalną dla całego parlamentu.

Partii lub koalicji, która uzyska co najmniej 42% głosów, reforma gwarantuje do 70 dodatkowych miejsc w niższej izbie parlamentu oraz do 35 miejsc w Senacie. Włochy stosowały podobne modele wyborcze już wcześniej, jednak mechanizm mandatów bonusowych stał się najbardziej dyskusyjną częścią zmian.

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Stanowiska zwolenników i krytyków

Zwolennicy reformy uważają ją za niezbędną dla zapewnienia stabilności politycznej. Koalicja Meloni, która sprawuje władzę pierwszą kadencję, niedawno stała się najdłużej urzędującą administracją Włoch od czasu II wojny światowej.

Krytycy i opozycyjni ustawodawcy wyrazili obawy dotyczące reformy. Twierdzą, że zmiany mogą mieć na celu utrzymanie u władzy obecnej koalicji, która, według materiału, pozostaje w tyle w sondażach opinii publicznej.

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